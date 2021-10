El Registrador Alexander Vega, durante el lanzamiento de tres registradurías auxiliares en Soacha, aseguró que las bases de datos del Dane "no son confiables frente al registro civil que tiene Colombia". Vega indicó que las que tiene la entidad que dirige son más confiables para saber el número de habitantes del país.



“Lo puedo decir hoy como Registrador Nacional, y dígaselo al director del Dane, las bases de datos del Dane no son confiables frente al registro civil que tiene Colombia y tiene la Registraduría. No es posible que municipios como Soacha, le pongan menos población a lo que realmente tienen”.

Agregó que “los alcaldes tienen que hacerse valer y cuenten con el respaldo de la Registraduría, estoy dispuesto a dar el debate con el director del Dane y con el Gobierno Nacional , de que las transferencias que le hacen a ustedes los municipios, no concuerdan con la realidad de las poblaciones de las ciudades”.



Las declaraciones del Registrador se dan a pocos meses de las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año.