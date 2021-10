"Estás mejor que tu hermanita": a hermana de Paola Jara por esta fotaza

María Alejandra Jara, hermana de la cantante popular colombiana Paola Jara dejó impresionado a sus fans por cuenta de de una sensual fotografía en sus redes sociales.

La mujer posó en una playa con un sugestivo traje de baño de dos piezas con estampado de leopardo y de un tamaño bastante pequeño que permitió ver sus curvas, algo que fascinó a sus fans.

"Quién dice que la mejor terapia no son unos días en la 🏝? Me quedo con la tercera esa risa es muy yo 🙃 ah y el universo siempre conspira hasta la palmera me sirvió de trípode", escribió la mujer junto al post en Instagram.