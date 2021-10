Síndrome poscovid: ¿cómo saber si lo padezco?

Normalmente una persona que tiene COVID-19, si presenta síntomas, la mayoría lo resuelve en las primeras cuatro semanas, incluso algunos en los primeros días. Sin embargo, hay personas a quienes los síntomas persisten un tiempo adicional y esto es conocido como el síndrome poscovid-19.

Según lo definió la Organización Mundial de la Salud (OMS), el síndrome poscovid-19 o de COVID persistente se presenta cuando en algunos pacientes, después de haber tenido un episodio agudo de coronavirus, los signos clínicos y síntomas persisten por más de tres meses, independiente de si los síntomas iniciales fueron leves, moderados o severos.

“Es la presencia de síntomas como la fatiga, dolores musculares, articulares, incluso cambios en el estado de la memoria, del ánimo y algunos usuales como cambios en el sistema cardiovascular, el sistema pulmonar y persistencia de pérdida del olfato o del gusto en algunas personas o su recuperación parcial”, indicó Carlos Álvarez, infectólogo y miembro de la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN).

Por ser un fenómeno nuevo, no es tan claro su diagnóstico y manejo. Por eso, el especialista dijo que es necesario que los médicos también empiecen a entenderlo, buscarlo activamente y ofrecer una atención adecuada e integral, pues muchas veces no se le da la importancia que requiere o los pacientes no consultan adecuadamente o no saben dónde hacerlo.

“Es claro que el manejo postcovid-19 es uno de los retos que tenemos ahora en los sistemas de salud del mundo; a medida que empiece a verse el fenómeno de disminución de casos agudos de COVID-19, tenemos que prepararnos para atender correctamente a las personas que presenten este síndrome”, aseguró el experto.

Cerca del 10 % de las personas que presentaron un episodio de COVID-19, persiste con algunos síntomas por más de tres meses, según Álvarez.