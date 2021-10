Reinaldo Rueda, indignado con el arbitraje de Colombia vs. Ecuador

El técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, analizó el partido frente a Ecuador en el cierre de la triple fecha de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, que terminó sin goles en el Metropolitano de Barranquilla.

El estratega no evitó referirse al arbitraje del peruano Diego Haro y se mostró decepcionado en una noche donde el VAR fue gran protagonista.

"Considero que el arbitraje es un tema en el que no vale la pena desgastarse. Siempre creo que queremos dar un buen espectáculo en la medida en que se den las condiciones", comentó.

El regreso de Juan Guillermo Cuadrado le dio una imagen diferente a la Selección Colombia, según analizó el técnico de la Tricolor.

"Daniel Muñoz debía liberar a Juan Guillermo para que fuera de extremo. Roger se tiró para el lado de Quintero porque la idea era que fuera de media punta. Creo que los hombres que estaban convocados eran los que durante estas semanas previas habían tenido un buen comportamiento", aseguró.

"El no haber finalizado fue lo que no nos permitió conseguir los tres puntos. El arquero de Ecuador tuvo un buen partido. Generación hubo, contra Brasil tuvimos, contra Uruguay tuvimos, hoy también. No se pudo concretar", añadió.