Seis décadas de la Asociación Colombiana de Medios de Información - AMI

Se creó en septiembre de 1961 como la Asociación Colombiana de Editores de Diarios – Andiarios que evolucionó a la Asociación Colombiana de Medios de Información – AMI. En seis décadas a buscado el respeto a la libertad a informar y ser informado.

Werner Zitzmann director ejecutivo de AMI, en CARACOL RADIO, explicó que AMI, además de los diarios y periódicos, hoy está conformada por otros medios como revistas, radio, televisión y formatos digitales. La asociación, como gremio, también procura las buenas condiciones sociales, económicas, políticas, profesionales y tecnológicas para sus integrantes.

Zitzmann dijo que la pandemia y su consiguiente confinamiento, llevó a que muchos medios tuvieran reducciones de pauta hasta el 90 por ciento pero que ante esas dificultades, nunca antes vividas, ninguno cerró en Colombia.

Destacó el empuje y persistencia de los medios de información para encontrar alternativas que les permitiera sobrevivir económicamente, en medio de las restricciones que la COVID-19 generó a la sociedad. Buscaron, hasta en donde no era posible, los salvavidas que los mantuviera a flote cumpliendo su obligación de informar y respetando el derecho de las audiencias a ser informadas.

Entre los desafíos que tiene la Asociación Colombiana de Medios de Información – AMI, son conscientes que, tanto en Colombia como en el mundo, las circunstancias políticas y sociales representan un reto que afrontarán siempre para que los derechos y deberes informativos se apliquen en la realidad y no se queden sembradas en la constitución y leyes.

Finalmente recordó que la AMI no es una EPS en la que si no se está afiliado no hay atención. Ratificó que la asociación tiene las puertas abiertas para todos los medios que, de manera responsable y profesional, cumplen la misión informativa. La AMI dispone de la página www.ami.org.co