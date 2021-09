“Me pregunto si hoy en día aún leen la biblia”: Elizabeth Loaiza en toples

La modelo e influencer Elizabeth Loaiza sacudió el Instagram con su más reciente fotografía en toples y con su jean desajustado, enseñando su tanga blanca, que tiene enamorados a sus más de 2,2 millones de seguidores.

Además de lo sensual de la imagen, la mujer también compartió una vivencia personal con sus fanáticos y preguntó si todavía existía gente que leía la biblia.

“Cuando era pequeña, mi padre solía ir a la iglesia cristiana 5 días de la semana y me llevaba. Me encantaba ir, aprender de Dios, alabarlo. Sentía un gran fresco dentro de mi cuando oraba. A veces sentía la unción del Espíritu Santo y lloraba de emoción, sentía PAZ. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Después pasaron muchísimas cosas en mi vida, me casé a los 18 años por la iglesia católica y pocos años después me divorcié, me alejé un poco de Dios pero, siempre he pensado en regresar”, comentó.

“Lo he intentado varías veces, pero no como cuando era pequeña. Aun así, siempre he vivido con remos a Dios y todos esos años de niñez y de juventud que fui a la iglesia súper juiciosa, me sirvieron muchísimo para aprender valores y principios que siempre me han acompañado. Además de que aprendí el temor a Dios. Todas las noches de mi vida oro y le he enseñado a mis hijos a orar y a agradecer por todo lo bueno y lo malo que nos pasa”, añadió Loaiza en su publicación.

La modelo la mandó bendiciones a todos y agregó: “P.d: En 3… 2… 1… L@s mojigat@s comentando el por qué hablo de Dios en calzones, cómo si no viniéramos desnudos al mundo… Recuerden que el morbo está en los ojos del que lo ve”.

Sin embargo, los comentarios no se hicieron esperar: “Sí, uno lee la biblia, pero con ropa empelota no”, “antes de conocer a Dios no sabía el verdadero valor del matrimonio”, “estás hermosa”, “quisiera leer la biblia contigo”, entre otros han sido los mensajes que le han dejado a Elizabeth Loaiza.