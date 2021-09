Luciendo un traje transparente, Megan Fox hipnotizó a sus fans

Durante la entrega de la VMA de MTV que se celebraron en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, hubo mucho de qué hablar por los atuendos de sus artistas asistentes, pero sin duda, la que se llevó todas las miradas fue la actriz estadounidense Megan Fox.

La mujer es la actual pareja de Machine Gun Kelly, uno de los artistas ganadores de la noche, pues se alzó con el galardón a mejor artista alternativo; y lo acompañó a la gala luciendo un vestido transparente que dejó todo a la imaginación.

El vestido apenas tapaba su parte superior, pero dejaba ver su tanga blanca y la espectacular figura que tiene, la cual ha sido elogiada por mucho tiempo en Hollywood en los papeles que ha hecho en diferentes personajes.

Los comentarios, por supuesto no se hicieron esperar: “Esta es... la foto más caliente que he visto”, “tu traje debería ganar un VMA”, “estás espectacular”, “ese traje no es para todas”, “tu belleza brilló en el escenario”, “eres mi amor platónico”, entre otros.

Megan Fox subió algunas fotografías de su ‘outfit’ a Instagram, acompañada de su novio, y ya tiene más de tres millones de likes y cerca de 23.000 comentarios en los que sus fanáticos exaltaron su belleza y la gran mayoría felicitó a la pareja.