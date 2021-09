Luis Pérez inscribe comité de firmas para su candidatura presidencial

El exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutierrez, realizó la inscripción del comité con el que recogerá por todo el país las firmas con las que busca respaldar su candidatura presidencial en la próxima contienda electoral.



“Esperamos que antes de que termine el mes de noviembre tengamos recolectadas todas las firmas y podamos ya en el mes de enero lanzar oficialmente esta campaña a la Presidencia de la República”, indicó Pérez.



El exgobernador aseguró que su intención es llegar sólo a la primera vuelta de las presidenciales en mayo del próximo año.



“Este movimiento que yo estoy creando nos da ya el camino a llegar directamente a la primera vuelta. Vamos a mirar los otros gobernadores o alcaldes del pasado que están aspirando a la presidencia, si efectivamente tienen la decisión de salir adelante, porque si se quedan esperando los partidos es posible que ellos empiecen un proceso de negociación de avales”.



Y agregó: “yo no estoy en la batalla de las peleas, cómo están hoy los demás candidatos, yo estoy en la batalla de la ideas y por eso creo que en marzo es una consulta de maquinarias, yo no voy a estar en la consulta de marzo, voy a estar en la primera vuelta presidencial que es un Mayo, cuando el ciudadano está liberado de presiones”.

Sin embargo aseguró que no descarta ningún tipo de coaliciones para la segunda vuelta de la contienda presidencial.



Sobre cuál es a su postura frente a Gustavo Petro indicó: “al doctor Gustavo Petro no lo conozco, no he tenido ninguna relación con él, pero no soy una persona que está pensando que ese señor es malo per se. Creo que al doctor Gustavo Petro hay que dejarlo tranquilo, a que navegue en la democracia, que pueda aspirar a conseguir sus votos de una forma libre, hay que darle gracias a Dios que él está en el campo civilista y que no siguió en el campo de la guerra y no creo que que haya que estar peleando con él”.