Los congresistas que votaron No a moción de censura contra Karen Abudinen

Una vez finalizada la votación de la moción de censura en la Cámara de Representantes, en contra de la ahora exministra de las TIC, Karen Abudinen, el congresista del Partido Verde Fabián Díaz reveló la lista de los 30 legisladores que respaldaron con su voto a la saliente funcionaria.

Por Cambio Radical, que es de donde proviene Abudinen, votaron No a la moción los representantes César Lorduy y Modesto Aguilera (Atlántico), David Pulido (Guaviare), Héctor Vergara (Sucre), Karen Cure (Bolívar), y Mauricio Parodi (Antioquia). En contraste, los representantes José Daniel López y Ángela Sánchez (Bogotá) anunciaron su voto positivo.

En el Centro Democrático votaron negativamente los representantes Jennifer Arias (Meta), Edward Rodríguez, Enrique Cabrales, José Jaime Uscategui y Juan Daza (Bogotá), Rubén Molano y Hernán Garzón (Cundinamarca), Esteban Quintero, Juan Espinal, John Bermúdez y Óscar Pérez (Antioquia), Gabriel Vallejo (Risaralda), Gustavo Londoño (Vichada), Héctor Ortiz (Boyacá), Henry Cuéllar (Huila), José Carreño (Arauca), Christian Garcés y Milton Angulo (Valle), Luis Gómez (Caldas), y Juan David Vélez (colombianos en el exterior).

Por los lados del Partido Conservador, los representantes Nicolás Echeverry (Antioquia) y Wadith Manzur (Córdoba) votaron en contra la moción. A ellos se sumó el representante Hernán Banguero, del Consejo Comunitario La Mamuncia (circunscripción especial afro-comunidades raizales y palenqueras).

Entre tanto, por los lados de la U solo el representante Alfredo de Luque (La Guajira) respaldó a la exministra. Esto, dado que, como reveló el vocero de la colectividad, Jorge Eliecer Salazar, la bancada acordó no participar en la votación, considerando que como Abudinen ya renunció, no tenía sentido hacer el conteo.

Y aunque la votación quedó finalmente 56 por el Sí y 30 por el No, la moción no prosperó porque requería una mayoría absoluta de mínimo 85 votos a favor. Por ello, generó revuelo en distintos sectores que habiendo más de 150 congresistas en registro de la sesión al rededor de 65 no votaran.