En medio de polémica, Cámara de Representantes negó moción a Karen Abudinen

Con 56 votos por el Sí y 30 por el No, la Plenaria de la Cámara de Representantes decidió no aprobar la moción de censura en contra de la ahora exministra de las TIC, Karen Abudinen, en tanto se requería un mínimo de 85 votos a favor para que esta se aprobara.

Sin embargo, la polémica fue protagonista de la votación dado que en la sesión estaban registrados más de 150 congresistas y solo votaron 86 en total. Esto llevó a los promotores de la moción de censura a anunciar que apelarán la votación y que tomarán acciones legales en contra de quienes estando en plataforma (virtual) se abstuvieran de votar.

"Es una vergüenza total para el país lo que pasó en el Congreso de la República. Se citó para votar moción de censura, llegaron 150 congresistas y votaron 86. Infringieron la norma, no dieron garantías, no hubo votación nominal pública y llamado a lista. Esa es la famosa jugadita del Centro Democrático. Le quedaron mal al país. No les importa a muchos congresistas la pérdida de $70 mil millones ni la conectividad de los niños y niñas", afirmó el citante de la moción, León Fredy Muñoz (P. Verde).

En ese mismo sentido, el congresista Jorge Gómez (Dignidad) señaló que "las mayorías Duquistas hicieron una nueva jugadita o jugadota para 'abudinearse' la moción de censura. Asistieron para que no les descontaran el día de trabajo, pero no votaron, violando la ley quinta. Se hicieron los de la vista gorda y eso (asistir pero no votar) está prohibido por la ley quinta y tendrá consecuencias".



Particularmente, Gómez se comprometió "a demandarlos, por lo menos para que les descuenten el día. Pero ojalá haya una sanción fuerte, disciplinaria y penal para esta vagabundería de estas mayorías del Congreso, que abusan de los colombianos. Es una vergüenza".

Además de la oposición, los partidos Liberal, Colombia Justa-Libres, y un sector de la U, habían anunciado que votarían a favor de la moción. Sin embargo, y aunque se habló en una ocasión durante la plenaria de problemas de conexiòn, casi la mitad de todos los representantes habilitados para votar no lo hicieron.