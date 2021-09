La pacificación de Chile, el legado que dejó Reinaldo Rueda en 'La Roja'

"La mayoría se peló el culo, mientras otros se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quien le quepa el sombrero que se lo ponga y deje de andar llorando", escribió Carla Pardo, la esposa de Claudio Bravo, cuando Chile se quedó sin clasificar a Rusia 2018.

Chile venía de ganar las Copas América de 2015 y 2016, pero esa eliminación fue muy dura. El comentario de Carla causó una grieta dentro de la selección y hasta Bravo salió del grupo de WhatsApp de 'La Roja'. En enero de 2018 se confirmó que Reinaldo Rueda sería el reemplazo de Juan Antonio Pizzi en el banquillo.

Vidal dijo públicamente que no conocía mucho de Rueda, mientras que Claudio Bravo rechazó una de las primeras convocatorias a amistosos. Según el presidente de la ANFP el portero había hecho unas exigencias que no podían cumplir, mietras que Bravo aseguró que le preocupaban unas cosas de su preparación y trabajo y que entendieran su decisión.

Un punto crítico llegó en la Copa América 2019 cuando no fue convocado Bravo. Algunas versiones decían que los propios jugadores le dijeron a Rueda que no lo llamara. El colombiano explicó que el guardameta venía de una recuperación y no era bueno tenerlo 25 días concentrado para ser suplente.

En el segundo semestre de 2019 volvió Bravo a la selección chilena. Hubo una reconciliación con Vidal y sus compañeros que por 2 años estuvieron dando declaraciones de lado y lado. Rueda fue vital en esa pacificación, mientras que periodistas e hinchas criticaban fuertemente al vallecaucano.

En enero de 2021, luego de 3 años al frente de 'La Roja', se oficializó su salida de Chile. "Es una pena muy grande esta noticia de que no seguirá trabajando junto a nosotros en este camino al Mundial. Se entiende y se respeta, principalmente por la responsabilidad de gente que hace daño al fútbol, como muchos de la prensa mediocre y algunos dirigentes que no entienden nada de nuestra actividad...Lo quiero mucho, le agradezco infinitamente y le deseo lo mejor a usted y a su cuerpo técnico en el camino que tomen. Gracias por todo este tiempo juntos", escribió Arturo Vidal.

"Reinaldo en la Selección es exactamente lo mismo que ellos (Marcelo Bielsa, Pep Guardiola, Manuel Pellegrini y Luis Enrique). Si tú ves dónde ha estado, también ha hecho cosas que uno puede observar y aprender. Los técnicos que están en ese nivel le sirven a cualquier jugador". Así se refirió Claudio Bravo a Rueda. Ahora Reinaldo enfrentará a varios de sus exdirigidos a los que les dejó una buena impresión.