Falcao y la falta de gol de Colombia: "Son rachas, van a venir los goles"

La Selección Colombia se enfrenta a Chile con la necesidad de sumar una victoria en esta triple fecha de Eliminatorias al Mundial de Catar 2022. Radamel Falcao García, uno de los capitanes de la Tricolor, destacó que no están preocupados por la falta de gol en el equipo.

"Hemos tenido oportunidades para marcar, pero no lo hemos hecho. Son rachas, los goles ya van a venir. Esta selección genera juego, necesitamos tener más oportunidades claras de cara al gol", comentó en rueda de prensa este martes.

Para el 'Tigre', el partido contra Chile es especial y motivante, pero recordó que es una selección difícil de enfrentar. Sin embargo, confía en que la localía de la Tricolor puede ser un factor importante este jueves.

"Todos los partidos de Eliminatoria son diferentes. Enfrentar a Chile es motivación, es máxima de todo el plantel. Chile viene jugando casi de la misma manera de hace tres eliminatorias, tienen jugadores competitivos y se hacen fuertes en la mitad del campo", comentó.

"Hemos conversado sobre Barranquilla, en casa somos más fuertes, ahora con nuestro público que nos empuja tenemos que hacernos fuertes, debemos sacar la mayor cantidad de victorias posibles de locales, ojalá esto empiece desde el jueves contra Chile", añadió.

Falcao comentó que si bien no ha podido tener suficientes minutos en el inicio de esta temporada, se siente en un gran momento: "Al comenzar esta temporada no he tenido los minutos que necesitaba, pero estoy bien, he trabajado una buena pretemporada".

Falta de gol en la Selección Colombia

Para Falcao, que los delanteros no marquen gol no es tema de preocupación, pues se trata de "rachas" que, al fin de cuentas, se pueden romper en cualquier momento.

"No es necesario levantar el ánimo, los delanteros estamos acostumbrados a vivir estas situaciones. Todos los delanteros tienen suficiente experiencia para saber que hay partidos donde no se marca y otros donde se da el gol", afirmó.