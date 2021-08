"No me avergüenza estar endeudado, me avergonzaría matar 6.402 inocentes"

El congresista Gustavo Bolívar rompió el silencio frente a las diferentes denuncias que se han revelado de presuntas deudas que tiene tanto con la Dian como con Hacienda; además, de la polémica que despertó este escándalo que tiene que ver con la deuda que el senador tiene con hijo del actor Bruno Díaz, quien falleció en abril de este año.

“No me avergüenza estar endeudado. El 95% de los colombianos lo está. Me avergonzaría asesinar 6.402 inocentes, robar 70 mil millones, dar carne de caballo a los niños, recibir plata de narcos en campaña, robar tierras, declarar renta en $0, golpear o violar mujeres; venderme”, escribió el senador en su cuenta de Twitter.

Además, colocó otro trino referente al tema: “No tengo dinero en paraísos fiscales, no he contratado con el Estado ni directamente ni con testaferros, no tengo una sola cuota burocrática en toda Colombia, ni siquiera en las alcaldías y gobiernos de los amigos q las han ganado, no dejo q mis hijos tengan privilegios del Estado”.

Las dos publicaciones de una de las caras visibles de la Colombia Humana generaron muchas interacciones tanto de quienes están de acuerdo con la posición del político, pues aseguran que estos ataques solo buscan desestabilizar la venidera campaña presidencial de Gustavo Petro, como de quienes están en su contra y le exigen que debe estar al día con sus deudas.

Bolívar también se ha defendido de la supuesta deuda que tiene con la Dian por pagar impuestos sobre más de 1300 millones de pesos que recibió de la productora de la serie ‘El Capo’, que tuvo tres temporadas y fue estrenada entre 2009 y 2014.