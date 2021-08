“Aquí quien hizo la maldad tiene que pagar”: MinTic

En diálogo con Hora 20 de Caracol Radio, la ministra de las Tecnologías, la Información y la Comunicación, Karen Abudinen, planteó que no se tomaron correctivos tempranos porque las denuncias que estaban circulando no tenían suficiente soporte ni pruebas, “y no podíamos caer en la tentación de excluir a alguna entidad que está interesada en algún proceso”. Señaló que se le tejió una trampa al ministerio, pero que hoy se cuenta con las pruebas contundentes, como la que da el banco en la que queda claro que la póliza expedida no es de la entidad bancaria.

Explicó que se han tomado medidas como la acción de caducidad, una decisión que califica como “una acción contundente” y destaca que también se han hecho denuncias ante Fiscalía, Procuraduría y Contraloría; así como la apertura de incumplimientos y una auditoria en el ministerio.

De otro lado, apuntó que, para recuperar el dinero, “quien hizo la maldad tiene que pagar lo que hizo”, y completa diciendo que ya hay bienes embargados, cuentas por $15 mil millones y que ahora irán por las cuentas que Centro Poblados tiene con los entes territoriales en otros contratos.

Por último, aclaró la visita de la Fiscalía a la sede del Ministerio, comentó que se ha entregado la información y que no es la primera vez que algún ente u órgano de control visita las instalaciones.