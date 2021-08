Juan Pablo Montoya, certero con los que cuestionan su triple corona

Juan Pablo Montoya y sus compañeros Henrik Hedman y Ben Hanley, quienes conformaron el equipo DragonSpeed USA Oreca Gibson, ganaron la edición 89 de las 24 Horas de Le Mans en la categoría LMP2 Pro-Am.

Además, finalizaron en el puesto 10 del LMP2 (24 autos en total) y el 15 en la general de la carrera de resistencia más importante del mundo, entre los 61 vehículos participantes.

Le puede interesar:

No obstante, comenzaron a cuestionar el triunfo de Montoya y por lo tanto su triple corona en el automovilismo (GP de Mónaco en F1, 500 milla de Indianápolis y 24 Horas de Le Mans), ya que no ganó en la general sino en la categoría Pro-Am (equipos con un piloto bronce o amateur en su alineación, en este caso Hedman).

Por lo tanto, el bogotano salió al paso y habló con ESPN de la situación, así como de otros temas, entre esos, el futuro de su hijo Sebastián.

Triunfo en Le Mans

Para mí lo de la triple corona está ahí. Al que le guste bien y al que no también. Nosotros fuimos a correr las mismas 24 horas que todo el mundo y ganamos la carrera le guste al que le guste.

Fue muy especial ganar esta categoría en Le Mans, obvio sería muy especial algún día ganar la general, pero estamos corriendo en el carro de esta categoría. Fue una muy buena carrera a pesar de todos los problemas que tuvimos la semana pasada y los mil problemitas que tuvimos durante la carrera.

Accidente en las prácticas

El accidente fue más duro de lo que esperaba. Pero fue bueno porque la carrera era el sábado y el accidente fue el jueves, entonces tuve tiempo para recuperarme y recibir un masaje en el cuello porque estaba bastante tieso.

Futuro de Sebastián Montoya

Ojalá que dentro de poquito se pueda levantar mi hijo Sebastián. Ya está corriendo muy rápido en Italia, pero va por buen camino a pesar de sus 16 años. Va muy fuerte y tiene un potencial increíble, para mí es divertido porque sigo corriendo y lo educo a él

Su futuro

No tengo ni idea. Ojalá pueda seguir corriendo. A mí me gusta correr por gusto y por eso quiero ganar carreras, no salir a pasear.