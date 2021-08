La justificación de Ramón Jesurún para no nombrar técnico de la Sub 20

Arturo Reyes fue designado como técnico del Junior luego de la salida de Amaranto Perea. El samario había estado a cargo de las selecciones juveniles desde 2017, pero por la pandemia se canceló el Sudamericano Sub 20 de 2021 en Venezuela, entre otras competiciones.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, habló con 6am y explicó qué va a pasar con el técnico de la Sub 20: "el concepto del profesor Rueda obvio se va a tener en cuenta, es el gran jefe de todos los cuerpos técnicos, pero no hay ninguna premura en la medida en que no hay torneos internacionales de esta categoría, incluso hasta el año 2023. Obviamente que son selecciones que tendrán que tener un 'training' y tenemos que ponerlos a jugar partidos de fogueo para los Sudamericanos que dan cupos al Mundial".

Al parecer todavía se tomarán su tiempo para elegir un reemplazo de Arturo Reyes: "Para este momento no hay ningún plan inmediato de nombramiento. Vamos en el Comité Ejecutivo, que se reúne la próxima semana, a tocar el tema y seguramente guardaremos un poquito de tranquilidad y analizaremos bien antes de tomar la decisión final".