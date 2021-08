Multan a Supertiendas y droguerías Olímpica con más de $ 526 millones

Por incumplir con la obligación que tienen los comercializadores de asegurar la calidad de los bienes y servicios a los consumidores colombianos, la Superintendencia de Industria y Comercio multó a Supertiendas y droguerías Olímpica con más de 526 millones de pesos.

En la investigación contra la sociedad también se pudo establecer posibles fallas en la calidad del servicio postventa, al defraudar las expectativas de los consumidores con ocasión del incumplimiento de la entrega de productos, también se evidenció que se indujo en error a los consumidores en publicidad, además se demostró una vulneración en el régimen de promociones.

La Superintendencia comprobó que no se entregaron los productos adquiridos por los consumidores en los tiempos establecidos, no informar adecuadamente a los clientes de las promociones y no cumplir con los términos y condiciones de la publicidad emitida con ocasión del sorteo “SPARKEA TUS PUNTOS”, pues aun cuando los consumidores cumplían con los requisitos anunciados para participar en el concurso, no se les permitió redimir los puntos, o no se les cargaron oportunamente las boletas electrónicas para tal fin, entre otros aspectos.

“La decisión se adoptó luego de adelantar el correspondiente procedimiento administrativo sancionatorio en el que se demostró que la investigada, en un amplio número de casos para el periodo analizado, incumplió con los tiempos de entrega previamente informados a los consumidores y respecto de los cuales resultaban expectantes, situación que constituye una falla en la calidad del servicio posventa y, en consecuencia, una vulneración a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1480”, asegura la Superintendencia.

Finalmente reveló que contra la medida caben los correspondientes recursos de reposición.