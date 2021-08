Linaje Delta aumentaría riesgo de contagio en niños con padres no vacunados

Tras confirmase la circulación de la variante Delta en varias ciudades principales de Colombia y la revelación de estudios científicos internacionales que relacionan la propagación de este linaje con el incremento del contagio en personas que no se han vacunado contra la COVID-19, el infectólogo pediatra, Germán Camacho advierte que esto también aumentaría el riesgo a infectarse en los niños que están en esos entornos de personas que por decisión propi no se han inmunizado.

“La variante Delta es más contagiosa que los demás linajes y afecta con mayor probabilidad a las personas que no estén vacunadas, sean niños o adultos. No hay una predilección de esta especial por lo niños, sino que los menores al no estar vacunados se convierten en una población susceptible al contagio. Por eso es muy importante seguir utilizando las medidas de prevención para disminuir también el riesgo de transmisión”, señaló el doctor Camacho.

El experto hizo referencia también al hecho de que actualmente en Colombia la vacunación está abierta en niños de 12 a 17 años, pero únicamente los que tienen comorbilidades e insistió en que se espera máximo en un mes, abrir la etapa que ya incluya al resto de este grupo de edad, teniendo en cuenta que el proceso ya se habilitó con la vacuna de Pfizer / BioNTech, además que recientemente se publicaron estudios favorables con las farmacéuticas Moderna y Sinovac.

Importante anotar que con corte al 7 de agosto se habían confirmado en Colombia 412.264 casos del virus en niños, es decir alrededor del 8% de total de contagios reportados, de los que, durante la última semana 88 estaban hospitalizados, situación que refleja una bajan tendencia de complicaciones de la enfermedad en esta población, pues el 2% requieren de hospitalización, el 0,31% entran a Unidad de Cuidado Intensivo y tan sólo en 0.1% fallece.