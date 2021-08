La magia de leer en voz alta despierta la imaginación: Meghan Cox Gurdon

Su experiencia como crítica de literatura infantil y autora de libros como “La magia de leer en voz alta” llevó a que Meghan Cox Gurdon fuera invitada a la 33º Feria Internacional del Libro de Bogotá 2021.

Meghan participará junto a Yolanda Reyes y Valeria Baena en el conversatorio “Envolver en palabras. El impacto de la lectura en voz alta en niños y adultos” programado para el jueves 19 de agosto a las 12:00 m.

En diálogo con CARACOL RADIO la escritora y crítica estadounidense mostró su satisfacción de haber sido invitada a la FILBo. Anotó que aunque esta vez no será posible conocer Bogotá, guarda la esperanza de lograrlo cuando la pandemia lo permita.

¿Qué le significa ser invitada a La feria delibro de Bogotá 2021?

Estaba absolutamente encantada cuando recibí la invitación para participar en la Feria Internacional del Libro de Bogotá por dos razones. Primero porque eso me da a entender que al libro le está yendo bien en América Latina y eso es un motivo de felicidad y orgullo para mí, no solamente porque quiero que la gente compre el libro, sino porque el propósito del libro y el mensaje que contiene está calando en las personas.

La segunda razón es que nunca he estado en Bogotá y siempre he querido visitar la ciudad. Desafortunadamente esa parte no la voy a poder cumplir por la pandemia, pero me siento muy honrada de poder participar al menos de forma remota.

Megan ¿Cómo nace la idea de escribir este libro “La magia de leer en voz alta”?

Es muy difícil rastrear hasta donde la idea comenzó en el principio. Creo que probablemente surgió cuando empecé a leer en voz alta a diario con el nacimiento de mi hija en 1994.

Leer en voz alta se convirtió en la práctica más importante y educativa en mi familia, a medida que mi esposo y yo tuvimos otros cuatro hijos.

También diría que en 2015 me inspiré a escribir un artículo para el Wall Street Journal sobre el tema que se llamaba “El gran regalo de leer en voz alta” y estaba explorando la tensión entre la tecnología y el efecto que tiene en nosotros y en nuestras familias. Lo que destaco es que cuando el artículo fue publicado, hubo una enorme respuesta, me contactaron miles de personas y el periódico vio que estaba siendo compartido ampliamente.

Lo que me conmovió es que las respuestas eran muy positivas, no hubo críticas negativas, lo que es inusual en internet. Entonces eso me hizo ver que había un gran deseo en el mundo por el mensaje que leer en voz alta tiene. Muchos quisieran hacerlo más, otros pensaron en hacerlo en el futuro, por lo que creí que había algo más por explorar, lo que ocurrió efectivamente con el apoyo que ha tenido la idea de leer en voz alta.

A propósito de su libro más reciente “La magia de leer en voz alta”, ¿Cuáles son los principales beneficios de leer en voz alta?

Lo maravilloso de leer en voz alta es que en una sola actividad estimulamos muchas partes diferentes de nuestras vidas. Es una forma de conectarse emocionalmente con la persona a la que le estamos leyendo. Es una forma de llenar a esa persona con una gran cantidad de historias y de lenguaje. Es una forma de expandir la imaginación y de crear un almacenamiento conjunto de personajes, de escenas.

Es una forma de compartir los libros que hemos amado con generaciones diferentes a las nuestras. Es de verdad una forma maravillosa de traer hacia nosotros las experiencias que nos hacen humanos y que nos dan placer como conexión con otros, la experiencia del lenguaje y la literatura o simplemente sentarnos juntos y estar juntos. Eso se ha perdido con la tecnología, que permanecemos en solitario con nuestros aparatos.

Leer en voz alta es lo opuesto, es una conexión vital y toma parte en el espacio actual, pero también en nuestra imaginación.

¿Cuál cree que es la mejor manera de hacerlo en los niños pero también en los adultos?

Para los niños no hay nada más nutritivo que leerles en voz alta. Eso les da atención de adultos, les da lenguaje en una forma que ya está auditada porque el lenguaje de los libros es más co0mplicado, elevado y sofisticado que el de la vida diaria.

De esa forma ayudamos a mejorar su capacidad de atención y la familiaridad con el lenguaje. Y algo que olvidamos es que el lenguaje hablado es muy natural y muy simple para nosotros. Lo sabemos de los adultos y hasta los gatos y los perros. Así que cuando le leemos a alguien le estamos dando lenguaje en su forma natural.

¿Cómo lograr un equilibrio entre las distracciones digitales y la lectura de libros en papel?

Cuando queremos que alguien empiece una práctica que creemos que es importante, lo mejor que podemos hacer es dar ejemplo y hacerlo nosotros. Entonces animo a los padres que si les leen en voz alta a sus hijos, lo hagan en lugares donde otras personas los pueden ver. Vayan al parque y lean en voz alta, en la oficina del pediatra, en el transporte público.

Porque difundimos esos comportamientos a través del ejemplo. Lo que se ve normal es lo que vemos alrededor y lo que la gente hace. Entonces es una forma increíble de difundir la lectura en voz alta sin dar cátedra.

Creo que todos los que amamos leer estamos en esa discusión interna entre la lectura y el tiempo que pasamos en nuestros aparatos electrónicos. Hay que hacer un gran esfuerzo para contenernos y poner los aparatos a un lado para conectarnos con nosotros mismos. CREO QUE para los padres en los hogares también es un comportamiento que se da con el ejemplo.

Hay métodos como poner horarios, o por ejemplo para mí era difícil leer en las tardes, entonces les leía en el desayuno y lo recomiendo. Pero es difícil hacer el balance y creo que debemos ser muy disciplinados.

Meghan Cox Gurdon, gracias por estar en Caracol Radio.

Gracias por tenerme con ustedes. Me emociona poder responder las preguntas y ojalá quienes me oigan puedan salir corriendo a leerle a alguien más en voz alta.

Traducción: Ana Beatriz Ángel, editora Internacional de Caracol Radio