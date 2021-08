Senadores republicanos buscan prohibir mandatos de mascarilla y vacunación

Las restricciones y el manejo de la pandemia por parte de las autoridades sanitarias y la administración Biden, se trasladan a una batalla política en Estados Unidos.

En medio de un aumento de contagios por la variante Delta, los senadores republicanos Ted Cruz por Texas y Kevin Cramer por Dakota del Norte, presentaron una ley llamada "Mandatos Sin Máscaras", que busca evitar que se ponga como obligatorio el uso de tapabocas, la vacunación para trabajadores públicos, así como la posibilidad de un pasaporte de inmunización.

De acuerdo con Ted Cruz, la inmunidad natural de los ciudadanos es suficiente y los actuales mandatos violan las libertades de los estadounidenses.

"Ellos no respetan las libertades, el derecho que cada uno tiene sobre las decisiones de cada uno, sobre su salud, sobre sus hijos, sobre su vida. Mi punto es muy simple, no deberían haber mandatos, ninguno en cuanto al Covid-19", dijo Cruz.

El proyecto de ley deberá someterse a voto en el senado, que se encuentra 50/50 entre miembros del partido republicano y del parto demócrata.

Le puede interesar:

Por su parte, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, quien había dicho que no quería escuchar una sola palabra sobre el coronavirus por parte del presidente Joe Biden, solicitó a la Casa Blanca el envío de 300 ventiladores a su estado, tras alcanzar el límite de las unidades de cuidados intensivos. Aun así, mantiene su política de no uso de mascarillas en su territorio.

A esto, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Pskai, respondió y dijo que "como política, no enviamos ventiladores a los estados sin su interés en recibir esos ventiladores ". Agregó que "nuestra guerra no es contra DeSantis, es contra el virus, el cual estamos tratando de vencer, y él parece no querer participar en este esfuerzo, y esa es nuestra preocupación", concluyó Psaki.

La portavoz también aseguró que la administración envió 200 ventiladores a Florida hace algunos días, sin embargo, el gobernador DeSantis no estaba al tanto del envío de estos suministros médicos en su territorio.