Por qué caes por tus propias palabras: La dura pregunta de Bahamón a Carla

Uno de los episodios más recientes de MasterChef empezó con una tensa interacción entre la presentadora del concurso, Claudia Bahamón y la actriz colombiana Carla Giraldo.



La conversación inició porque -al parecer- Carla estaría muy afectada por la eliminación de la Maya.



Carla manifestó su tristeza por la eliminación de la hermosa modelo colombiana:



“Fue muy difícil. Es difícil que se vaya a una amiga. Iban por la cabeza de alguna de nosotras. Ellos estaban tratando de descifrarnos porque saben que estamos poderosas. Seguimos empoderadas”, dijo la actriz.



A lo que Claudia le recordó que en principio la actriz había afirmado en el pasado que no estaba afectada por esta eliminación.



"Por qué caes por tus propias palabras?,¿Por qué si supuestamente no importa, por qué si supuestamente vale hongo, por qué te derrumbas?”, fueron las duras preguntas de Bahamón a Giraldo.



“Me derrumbo porque sé que no la voy a ver ya. Porque no va a estar aquí afanándonos todo el tiempo, ni en su acelere”, señaló Giraldo.



Y agregó: “Fue un duro golpe para Cata saber que la embarró no poniendo una mayonesa. Ella era la reina de la mayonesa”.