Las tensiones del Gobierno Duque y el Congreso en tres años

Cuando se cumplen tres años de su mandato y se prepara para empezar su último año al frente del País, el presidente Iván Duque tiene importantes temas en la agenda legislativa como la reforma tributaria, que aterrizó al legislativo con un mejor ambiente, y las transformaciones a la Policía Nacional.



¿Ha habido tensiones entre el Gobierno y el Congreso?, como en la mayoría de las administraciones es normal que durante el mandato se presenten momentos en los que las relaciones se tornan difíciles. Sin embargo, con el Gobierno actual hubo distancia marcada por la decisión del presidente Duque de manejar un relacionamiento distinto con los congresistas y los partidos, teniendo en cuenta que al comienzo de su periodo decidió no darle participación a las colectividades en su gabinete ministerial.



En la presidencia actual son al menos tres las tensiones entre el Gobierno y el Congreso: las objeciones que presento el Presidente a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para La Paz, la moción de censura contra el exministro Guillermo Botero y el retiro de la reforma tributaria, que aunque obedeció a las movilizaciones contra el proyecto, la mayoría de partidos se opuso al texto. A los pocos días, en un ambiente político tenso en el país, renunció el ministro Alberto Carrasquilla.



Para el representante por Cambio Radical, José Daniel López, la relación Gobierno-Congreso ha sido “cambiante”. Manifestó que por un lado la actual administración ha incrementado “su poder político en el Congreso” y sacado adelante recientemente varios proyectos, “pero también es cierto que en momentos clave de la gestión del presidente Duque el Congreso le ha puesto el ‘tatequieto’como en el caso de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, con las cuales yo creo que el Gobierno cerró las puertas definitivamente a su aspiración inicial de reformar los acuerdos de paz y el episodio más reciente fue con la fallida reforma tributaria del exministro Carrasquilla”.

Por su parte el profesor de la Universidad del Rosario, Yann Basset, coincidió que uno de los momentos de mayor tensión fueron las objeciones a la estatutaria de la JEP, que fueron negadas, pero fue más allá al asegurar que otro de los momentos de tensión está relacionado con el estilo de Gobierno que impulsó el presidentea a su llegada al poder y la manera de aproximarse al legislativo.



“Las mayores tensiones entre el Gobierno Duque y el Congreso se presentaron durante el primer año de Gobierno, curiosamente, porque no suele ser el caso en general, pero se explica en buena parte por el estilo que quiso implementar el presidente Duque y por su inexperiencia. Él quiso llegar con un estilo un poco tecnocrático, de modernización, alejado de la política, alejado de los partidos, con este gabinete técnico y paritario que conformó al principio, y esta fórmula no le funcionó, realmente muy rápidamente mostró sus límites, primero no pudo pasar las reformas que quería pasar, por ejemplo la reforma política y finalmente hubo la moción de censura al ministro Guillermo Botero, el episodio de las objeciones a la JEP que fueron negadas…”, inició el profesor Basset.



La moción de censura contra Guillermo Botero se impulsó en el año 2019 por hechos relacionados con el bombardeo de la Fuerza Aérea en el departamento del Caquetá en el que murieron menores, hecho sobre el que se habría ocultado información. Previo a que se votará la moción, Botero renunció al Ministerio.