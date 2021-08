Tres años del Gobierno Duque: ¿cómo ha sido la relación con el Congreso?

Este siete de agosto el presidente Iván Duque llega a su tercer año de Gobierno y entra en la recta final de su administración. El Congreso es el escenario natural para sacar adelante su agenda legislativa y de la relación con quienes lo integran, depende en gran parte el éxito de las iniciativas que busca tramitar. ¿Cómo le ha ido en el Congreso?



Desde la llegada al primer cargo del País, el presidente Iván Duque prometió un relacionamiento distinto con el Congreso, alejado de lo que se ha denominado “mermelada”, algo que en muchos sectores fue aplaudido. Sin embargo, hoy, cuando llega a los tres años de mandato, en algunos sectores de oposición consideran que esa promesa no se cumplió porque, a su juicio, sí ha habido clientelismo en la actual administración.



“Una de las promesas que rompió de una manera absolutamente evidente el Presidente durante estos años de Gobierno fue decir que el no iba a cultivar una relación clientelar y burocrática como la que han tenido tradicionalmente los gobiernos con el Congreso de la República, este ha sido un Gobierno también de la mermelada, como pocos ha entregado tantas prebendas a congresistas para lograr sus objetivos en el Senado y la Cámara. Duque ha promovido la corrupción y la clientelizacion del Congreso a través de estos años de Gobierno”, indicó el senado Iván Cepeda.



En el Partido Centro Democrático uno de los senadores que está en la Comisión Primera, donde se tramitan las grandes reformas, es Santiago Valencia, quien reconoció que al principio del Gobierno actual la comunicación no fue la mejor, pero que luego fue mejorando y el presidente Duque ha logrado sacar adelante toda su agenda legislativa.



“Ha sido una relación que empezó lenta y tibia, creo que faltó en un principio acertividad en el manejo con el Congreso. Sin embargo, a pesar de ese inicio difícil, el tema de las objeciones, al final se lograron constituir unas mayorías y finalmente lo importante es que la agenda del Gobierno, en su gran mayoría, ha venido siendo aprobada. Los ministros han ido entendiendo la importancia del Congreso, de mantener una relación sana con el Congreso y en ese orden de ideas han mejorado su interlocución y su comunicación con el mismo y eso por supuesto ayuda a mejorar las relaciones”, dijo Valencia.

Por su parte la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, considera que la relación del Gobierno del presidente Iván Duque ha sido inestable y ha estado pasada por situaciones como la pandemia, que replanteó un nuevo escenario tanto para el Ejecutivo como el legislativo.



“Desde agosto del 2018 hasta el 2019, esa relación está caracterizada por un distanciamiento por las decisiones de la forma de no mantener un diálogo permanente con el Congreso de la República por parte del Ejecutivo, esto queda demostrado de manera particular con el hundimiento tanto de la reforma de la justicia como de la reforma política. Del 2019 al 2020, es importante recordar que estábamos sobre todo en el 2020 en plena pandemia, donde la relación se caracterizó por ser una relación distante, en la medida en que el Gobierno nacional tenía unas competencias especiales que se había dado en el marco de la emergencia sanitaria, lo que implicaba que no tenia que pasar decisiones del Ejecutivo por el Congreso de la República ya que estas podían ser expedidas mediante decretos con fuerza de ley. Sin embargo es importante tener en cuenta que dentro de las medidas que se aprueban a finales del año pasado está la reforma al Código Electoral, que se destaca porque había sido imposible poder sacar adelante un código electoral en más de 30 años.



Barrios agregó que “en el 2021 saca una medida importante que es la reforma a la Procuraduría, pero tenemos el fracaso de las propuestas de reforma a la Salud y la Reforma Tributaria, que está mediado más por las protestas que por una ruptura de las relaciones o de las mayorías entre el Ejecutivo y el legislativo”.

Durante estos tres años varios de los ministros han tenido que enfrentar mociones de censura impulsadas por la oposición, que aunque no prosperaron, sí generaron tensión. En su momento los ministros que se enfrentaron a este mecanismo fueron Alberto Carrasquilla, Guillermo Botero, Ángela María Orozco y Diego Molano.



El último año, la administración del presidente Iván Duque tiene importantes retos como sacar adelante la reforma tributaria, las reformas a la Policía Nacional y otros proyecto. Sin embargo, se enfrentará a un Congreso que tendrá los ojos puestos en las elecciones del próximo año, donde la mayoría está en buscando mantener su puesto en el legislativo y explorando caminos para las presidenciales.