Colombiano en UCI en EE. UU. por COVID-19 espera un trasplante de pulmón

La Florida se convirtió nuevamente en el epicentro del Covid-19 en Estados Unidos El estado sureño rompió récord de contagios y hospitalizaciones por coronavirus. La cantidad de pacientes en hospitales superó el umbral de 10,000 personas y registró más de 21.000 contagios en un solo día.

A pesar de la crítica situación por la variante Delta, el gobernador de Florida, Ron de Santis, se ha negado al mandato de uso de mascarilla obligatoria en interiores y requerir la vacuna, también prohibió a las escuelas exigir el tapabocas para los estudiantes.

Uno de los casos que registra la Florida es el del colombiano Rubén Guzmán, de 54 años, quien viajó a visitar a su esposa en Weston, a quien no veía hace dos años. Guzmán aprovechó para vacunarse sin saber que ya estaba infectado con el virus. Hoy se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, a la espera de regresar al país para un trasplante de pulmón. Caracol Radio habló con Marcela Otero, su pareja sentimental.

"El daño que hace Covid es terrible, y el daño de los pulmones en este momento es irreversible. Con el paso de los días los pulmones no se recuperan, por el contrario hacen más fibrosis y ahí es que nos cuentan que debe hacerse un trasplante de pulmón. Él viajó como turista, con un seguro internacional y no cubre esto", dijo Otero.

Le puede interesar:

Rubén, quien se encuentra hospitalizado desde el pasado 29 de mayo en la Clínica Cleveland cerca a Fort Lauderdale, está actualmente conectado a ECMO, un sistema de Oxígeno de Membrana Extra corpórea y un ventilador artificial. Su trasplante debe hacerse únicamente en Colombia, pues su seguro de viaje no cubre este procedimiento, y al ser extranjero tampoco puede estar en la lista de espera de este órgano en Estados Unidos.

La familia ha solicitado ayuda financiera a través de GoFundMe para cubrir con los gastos, pues Rubén sólo podrá trasladarse en una ambulancia aérea que cuesta entre 75.000 y 120.000 dólares.

"El traslado es supremamente costos, es un caso particular porque está con ECMO, tiene que viajar no solo el equipo médico que ofrecen las ambulancias aéreas sino además equipo de alguna de la clínica en Colombia" dijo Marcela, quien agregó que la situación es más compleja pues ella deberá dejar su actual trabajo para trasladarse con su esposo, y las terapias de rehabilitación no las cubre en su totalidad la EPS.

Caracol Radio conoció que el Consulado de Colombia en Miami se encuentra en contacto con la familia de Rubén y gestionan su traslado, que podría ser esta misma semana.