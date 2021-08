"Ninguna persona puede ser juzgada por dos justicias": Abogado de Montoya

En diálogo con Caracol Radio, Andrés Garzón, abogado defensor del general en retiro del Ejército Mario Montoya Uribe, se refirió a la imputación que anunció la Fiscalía le hará a su cliente por su presunta responsabilidad en 104 casos de falsos positivos, y aseguró que no hay elementos nuevos y que la Fiscalía no es la competente para investigar a Montoya.

"No hay posibilidad que haya una imputación en la justicia ordinaria y la Fiscalía pueda solicitar una imputación contra Mario Montoya. Una de las razones es que nadie en Colombia puede ser juzgado en dos jurisdicciones", contó.

Para el abogado Andrés Garzón lo que pretende la Fiscalía es hacer lo mismo que ya se hizo por la JEP en enero de año 2019.

"Presentar ante un juez al general Mario Montoya, decirle que lo está investigando, cosa que ya se sabe", dijo.

Para el abogado de Mario Montoya no es procedente hacer dicha imputación por casos de falsos positivos porque no hay nada novedoso, no aporta al proceso.

"Si hay alguna situación nueva la Fiscalía se la tiene que reportar a la Jurisdicción Especial para la Paz", explicó

Andrés Garzón asegura que lo que se puede venir con todo esto es un nuevo conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la justicia especial.

"Sabemos que la competente es la JEP en todos los casos de los militares que están acogidos a ella", mencionó

El abogado defensor de Mario Montoya asegura que asistirán a todos los llamados de la justicia, pero demostrarán que la petición de la Fiscalía no procede y afecta lo que se ha avanzado en la JEP.

"Mario Montoya no ordenó destruir ninguna orden, simplemente no la acató porque la habían cambiado", dijo.

Les dicen a las Víctimas que las respetan y entienden su dolor pero que Montoya no es responsable.

"Frente al no reconocimiento de responsabilidades Montoya no puede ir a decir lo que no es. No va a reconocer nada porque él no cometió ningún acto que diera lugar a estos execrables crímenes", explicó.

Insistirán en que la competencia plena de todos los casos del general en retiro Mario Montoya es la Jurisdicción Especial para la Paz.