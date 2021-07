Martine Moise planearía lanzarse a las elecciones presidenciales de Haití

En entrevista con The New York Times, la exprimera dama de Haití, Martine Moise, dijo que está considerando seriamente presentarse a la jornada de elecciones presidenciales en el país porque su esposo “Jovenel tenía una visión y nosotros los haitianos no vamos a dejar que eso muera” y podría tener apoyo de los ciudadanos que compartían esta visión de país.

Aun así, Martine resaltó que antes de cualquier carrera política deberá pasar por más cirugías en su brazo derecho, en el que resultó herida durante el asesinato del presidente. Entre estas operaciones habría una en la que se le implanten nervios de los pies en el brazo aunque podría no volver a usar completamente esta extremidad.

Martine también relató que el día del magnicidio, ella y su esposo estaban durmiendo cuando escucharon disparos afuera de la casa. Tras escuchar los balazos, ella fue a despertar a sus hijos y a decirles que se escondieran en el baño.

Mientras Martine escondía a sus hijos, Jovenel llamó a los oficiales de seguridad de la casa pero ninguno contestó y los mercenarios ya habían entrado a la vivienda. Una vez Martine regresó al cuarto, Jovenel le dijo que se acostara en el suelo y le dijo “ahí creo que vas a estar segura" y estas fueron las últimas palabras que le dijo su esposo.

Luego de que se acostó, una ráfaga de disparos la hirió en la mano y en el codo, dejándola inmóvil en el suelo por el dolor. "Sentía que me estaba ahogando, porque tenía sangre en la boca y no podía respirar", recordó la exprimera dama quien detalló que ninguno de los mercenarios hablaba creole o francés y que registraron la habitación luego de disparar.

Lea también: La Defensoría logró hablar con los 18 colombianos detenidos en Haití

Martine dijo que logró sobrevivir porque los mercenarios creyeron que la ráfaga inicial le había causado la muerte. Si bien la exprimera dama reconoce las tareas para detener a los asesinos, dice que aún hay dudas sobre el autor intelectual dado que “solo los oligarcas y el sistema podían matarlo”.