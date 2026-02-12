La reunión clave de mandos militares de 34 países convocada por EE.UU.: estos son los detalles

Colombia participó esta semana en la primera Conferencia de Jefes de Defensa del Hemisferio Occidental, celebrada en Estados Unidos entre el 10 y el 11 de febrero. Según se conoció por fuentes del Gobierno Trump, el encuentro fue convocado por el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, y reunió a jefes de defensa y altos mandos militares de 34 países del hemisferio, algo a todas luces histórico.

Según el comunicado oficial del Estado Mayor Conjunto, la conferencia fue inaugurada por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y contó con la participación de altos líderes de defensa estadounidenses, entre ellos el vicepresidente del Joint Chiefs of Staff, los comandantes de los Comandos Norte y Sur, y el jefe de la Oficina de la Guardia Nacional.

Entre los principales temas abordados están: los desafíos regionales comunes, como el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otros factores que afectan la estabilidad en el hemisferio.

De acuerdo con el pronunciamiento, los jefes de defensa destacaron la importancia de construir confianza, profundizar las relaciones militares y que la cooperación con cada país se mantenga.