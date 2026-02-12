La reunión clave de mandos militares de 34 países convocada por EE.UU.: estos son los detalles
La reunión fue liderada presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine.
Colombia participó esta semana en la primera Conferencia de Jefes de Defensa del Hemisferio Occidental, celebrada en Estados Unidos entre el 10 y el 11 de febrero. Según se conoció por fuentes del Gobierno Trump, el encuentro fue convocado por el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, y reunió a jefes de defensa y altos mandos militares de 34 países del hemisferio, algo a todas luces histórico.
Según el comunicado oficial del Estado Mayor Conjunto, la conferencia fue inaugurada por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y contó con la participación de altos líderes de defensa estadounidenses, entre ellos el vicepresidente del Joint Chiefs of Staff, los comandantes de los Comandos Norte y Sur, y el jefe de la Oficina de la Guardia Nacional.
Entre los principales temas abordados están: los desafíos regionales comunes, como el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otros factores que afectan la estabilidad en el hemisferio.
De acuerdo con el pronunciamiento, los jefes de defensa destacaron la importancia de construir confianza, profundizar las relaciones militares y que la cooperación con cada país se mantenga.
