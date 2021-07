No vacunarse no es libertad, es irresponsabilidad: Macron

Luego de las masivas manifestaciones registradas en varios puntos de Francia rechazando la exigencia de pase sanitario para ingresar a lugares de ocio, el presidente Emmanuel Macrón defendió las medidas asegurando que “cuando la ciencia da armas, hay que utilizarlas”.

Macron aseguró que "la libertad en la que no debo nada a nadie no existe. ¿Qué valor tiene tu libertad si me dices que no quieres vacunarte? Si mañana infectas a tu padre, a tu madre o a mí mismo, soy una víctima de tu libertad. No es libertad, se llama irresponsabilidad, egoísmo".

El presidente francés celebró que, ante las medidas, en los últimos 15 días han registrado un aumento en las vacunaciones y que bajo estas decisiones se acercan a cruzar las 40 millones de personas con al menos una dosis.

Por ahora el requerimiento de un certificado sanitario aplica solo a museos, cines, teatros y salas de deporte, pero el gobierno espera que se extienda a bares, restaurantes, cafeterías, centros comerciales y transportes públicos de largo recorrido.