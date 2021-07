William Peña: "En Colombia nos siguen criticando, salimos a deber"

El presidente de la Federación Colombiana de Pesas, William Peña, conversó con Olímpicos Caracol luego de la obtención de la medalla de plata de Luis Javier Mosquera en la categoría de 67kg en Tokio 2020, a donde fue difícil llegar debido a las amonestaciones previas que había tenido la Federación por el presunto dopaje de tres atletas.

Por lo tanto, la medalla de plata de Mosquera es el premio a una inagotable gestión que permitió llevar a tres representantes de levantamiento de pesas a Tokio 2020.

"Estamos felices con lo hecho por Luis Javier Mosquera. Aspiramos a seguir por la misma senda. Con Mercedes Pérez esperamos mañana hacer una presentación histórica. Los JJOO son una competencia diferente, a parte de la preparación debe haber estrategia, con un mal manejo se pierde el trabajo de cuatro años, estamos pendiente de no fallar. Nos salió todo bien, lo único fue que el chino sacó la casta y nos ganó por un kilo", dijo.

No obstante, el Presidente de la Federación se despachó y manifestó que no sintieron el apoyo de gran parte de los colombianos en este caso de presunto dopaje donde finalmente no hubo sanción.

"Nosotros trabajamos por el bienestar de Colombia, porque si nos íbamos de 8 años de sanción con un millón de dólares de multa, esto se acababa. Teníamos una gran responsabilidad. Todo el mundo reconoció el trabajo de nosotros, en Colombia no, todavía hay gente que nos está atacando a pesar de la gesta histórica que hicimos reconocida por el mundo", manifestó.

"Cuando llegamos a Tokio recibí felicitación de todo el mundo. En Colombia salimos a deber; no fuimos sancionados ni un solo día, ni un solo peso, podemos estar en cualquier evento. Con la medalla ya la gente comenzó a atacarnos, nadie quiere vivir tranquilamente, quieren vivir en caos, pero nosotros hacemos las cosas bien, de acuerdo a lo estipulado por los tribunales", agregó.

Así mismo, Peña destacó la labor hecha por las regiones, de donde salen "los campeones" que ya le han dado nueve medallas olímpicas a Colombia en esta disciplina.

"Es el fruto que se hace en las regiones, en los municipios, en los clubes y diferentes regiones del país. Es silencioso y los resultados los capitaliza la Federación, hay gente que trabaja muy bien, hay entrenadores que no han recibido un solo peso y estos son los que producen los campeones. La Federación organiza las competencias, lo táctico, pero los campeones se hacen en las regiones".

Por último, reconoció el apoyo brindado por la Gobernación del Valle, así como la del Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano. Del mismo modo, destacó que ya piensan en París 2024.

"Hubo mucha crítica por la Selección que trajimos. Hay un jovencito que vino y va a debutar en Olímpicos que es Santiago Rodallegas y ya tenemos el plan B para París, tenemos el plan listo y estamos alistando maletas para París", finalizó.