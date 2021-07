Disidencias reconocen participación en atentado contra el presidente Duque

El Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc, al mando de Jhon Catatumbo, asumió en las últimas horas, la autoría del atentado en contra del presidente Iván Duque, en el que le dispararon a un helicóptero en el que se movilizaba en el Norte de Santander.

En el video, que se difundió a través de redes sociales, los guerrilleros también aceptan que son los responsables del Carro Bomba que explotó en las instalaciones del Batallón Grupo Maza de la ciudad de Cúcuta, ocurrido en el mes de junio.

Adicionalmente, los integrantes de este grupo guerrillero reconocieron varias acciones contra la fuerza pública y aseguraron que la guerra seguirá.

“Hoy queremos informarle al país, que asumimos con responsabilidad las acciones realizadas contra la fuerza pública, tales como objetivo uno: golpes rápidos y consecutivos a la Policía del departamento, objetivo dos, hostigamiento a las bases militares en los municipios de Tarra, Tibú, Teorama, San Calixto y Convención, Objetivo 3, golpes a las empresas extractoras de recursos naturales y minerales, objetivo 4, acción contra la brigada 30 del ejercito en Cúcuta y sede militar de los Estados Unidos, objetivo 5, acción contra la policía en Cerropico, Cúcuta , objetivo 6, acción contra el presidente de la Republica, Iván Duque", dicen los guerrilleros en el video.

En el comunicado agregaron que, "Nuestras acciones no concluyen aquí, al señor presidente le decimos que esto es parte de la guerra, mientras no hayan garantías para las inmensas mayorías nuestros fusiles no se van a silenciar".

Para finalizar los guerrillero puntualizan que “Nuestro único interés es hacer de las Farc EP una alternativa del país en el que se ven reflejadas las mayorías. No estamos pensando en vivir 50 años más matándonos entre pobres y tampoco pretendemos quedarnos toda la vida viviendo en las montañas”.

IVÁN DUQUE RESPONDE

El presidente de la República, Iván Duque, dijo este domingo por medio de su cuenta de Twitter que los grupos terroristas, en especial las disidencias de las Farc, seguirán “cayendo ante la contundencia de la fuerza pública”.

"Los terroristas que graban videos tartarinescos desde Venezuela para mimetizar su cobardía ya saben de los golpes que les hemos asestado y les seguiremos asestando. No nos intimidan ni nos amedrentan. Seguirán cayendo ante la contundencia de la Fuerza Pública", dijo el mandatario tras conocer el video.