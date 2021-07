Sobreviviente del coronavirus, Alina Lozano reaparece con emotivo mensaje

La protagonista de la famosa telenovela 'Pedro el Escamoso' recientemente compartió a través de redes sociales un video en el que se hace evidente las secuelas de los síntomas que padece la actriz como consecuencia del virus COVID-19.

En el video, Alina cuenta a sus seguidores que extrañó mucho el tener contacto con ellos. La actriz tuvo que ser internada en una UCI debido a los quebrantos en su salud. "Hay que volver a nacer, yo pensé que no lo iba a lograr. No soy una mujer fuerte, hubo momentos en los que dije ya aquí fue", contó en el primer video compartido.

En la narración, Alina también aprovechó para recalcar la labor de los médicos y terapistas que no solo ayudan a los pacientes sino que tratan de subir el ánimo a los internos cuando sienten que ya no pueden más. "Cuando ya se me veía la cara de que yo no podía más, ellos estaban conmigo, la primera, la segunda y la tercera línea que me decían estamos contigo".

En un segundo video, Alina muestra que ya no tiene oxígeno para respirar y que están haciendo pruebas para hacer seguimiento a las secuelas del virus en su cuerpo. En éste, también contó cómo ha sido su cuidado y proceso.