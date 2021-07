¿Luisa Fernanda W está embarazada de nuevo? Así respondió a estos rumores

Luisa Fernanda W dio de que hablar por estos días en las redes sociales debido a que en algunas fotografías y videos que ella suele publicar en sus redes sociales se le ve algo de ‘barriguita’, lo que hizo pensar de inmediato a sus fans que estaba esperando su segundo hijo.

En un video de ella, celebrando su cumpleaños, se pudo ver su ‘pancita’, por lo que ella subió un video viéndose el abdomen y preguntándole a la gente si creían que estaba embarazada o si solo estaba subida de peso. Además, Pipe Bueno, su pareja, subió una foto a Instagram celebrando el cumpleaños de la mujer y escribió en su caption “la madre de mis hijos”.

Ante tanto revuelo que esto causó, Luisa Fernanda W salió al paso y escribió que sí parece embarazada, pero en realidad tiene unos ‘kilitos’ de más y que hace parte de la recuperación de su primer hijo ‘Máximo’.

“Por ahora no estoy embarazada, si fuera así, no me hubiera metido la fiestota que me metí en mi cumpleaños; si lo llego a estar les contaré con mucha felicidad”, escribió la influencer para darle fin a los rumores.