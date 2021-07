Por ir "un poco desnuda" le prohibieron abordar un avión en Estados Unidos

A través de un video, la modelo y deportista Deniz Saypinar denunció que, en el aeropuerto internacional de Dallas, la empresa American Airlines no la dejó abordar al avión debido a su vestimenta.

"Ustedes no me van a creer lo que paso en el aeropuerto de Texas. No dejaron que volara porque decían que yo estaba desnuda", dijo la mujer sollozando.

"¿Disculpe? soy de Turquía. Me mude a Estados Unidos porque es un país libre y me dicen que no puedo viajar porque puedo ofender a los pasajeros. ¿Pueden ustedes imaginar esto? Son todos unos idiotas (...) no estoy totalmente desnuda", añadió la joven.

Mientras decía todo esto, la mujer mostró que llevaba un top sin sostén y una pequeña bermuda de jean.

Tras volverse viral el video, la aerolínea emitió un comunicado sobre este asunto:

"Como se indica en las condiciones de los vuelos, todos los pasajeros deben vestirse adecuadamente y no se permite ropa ofensiva a bordo de nuestros aviones. Se informó al cliente de nuestra política y se le cambió la reserva en un vuelo posterior".

Muchos usuarios afirmaron que la mujer era libre de vestirse como ella quisiera, ya que es su derecho y más cuando ella ha afirmado que le gusta sentirse femenina al vestirse.

Este es el video y algunas fotos de la deportista que está inmersa en el mundo del fitness: