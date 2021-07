Francia Márquez anuncia su precandidatura presidencial para el 2022

Durante el lanzamiento de su movimiento 'Soy Porque Somos', la lideresa y activista Francia Márquez confirmó sus aspiraciones presidenciales para el 2022, asegurando que competirá con los demás integrantes del 'Pacto Histórico' de la izquierda, en la consulta interna en marzo, que elegirá a un candidato único para las elecciones del próximo año.

"Queremos construirnos desde abajo, con la gente; que nuestro Gobierno se construya en asambleas permanentes, asambleas populares, en las calles y desde los territorios. Lo que quiere el pueblo no puede salir de los dirigentes, porque nosotros no somos burócratas que mandamos para que el pueblo obedezca. Nuestra apuesta es para que el pueblo mande y nosotros obedezcamos", afirmó Márquez desde Santander de Quilichao.

Sobre sus banderas de gobierno y propuestas, la lideresa social destacó ponerle fin a la guerra, enfrentar y transformar el machismo y patriarcado, erradicar el racismo y proteger el medio ambiente. "No es posible un Pacto Histórico que no piense en devolverle la dignidad a las mujeres del país, entendiendo que somos el 52%, y que no propongamos una reparación histórica para que el pueblo negro viva dignamente y en paz".

En compañía de los demás precandidatos del Pacto, los senadores Gustavo Petro, Roy Barreras y Alexander López, Márquez no descartó, en caso de no salir victoriosa en la consulta interna, aspirar al Congreso de la República para el periodo 2022 - 2026.

"Esta apuesta no es a título personal, sino que se debe pensar en colectivo. Más allá de que Francia Márquez llegue a la Casa de Nariño, esta decisión de ir al Pacto Histórico, es porque desde aquí planteamos proponerle caminos a este país, donde quienes ganen no sean Gustavo Petro, Alexander López, Roy Barreras ni Francia Márquez; quien deben ganar es Colombia. Por tanto, nuestra apuesta es colectiva y desde ahí seguiremos impulsando este caminar".

La decisión de Márquez de adherirse al Pacto Histórico fue bien recibida por varios sectores de la izquierda que pertenecen a esta coalición. Incluso, la excandidata vicepresidencial Ángela María Robledo, quien recientemente se se alejó del movimiento, felicitó a la activista por su decisión.