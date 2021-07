John Cena regresó a la WWE en Money In The Bank

Tras un año retirado, John Cena regresó a la lucha libre. El artista ha participado en Money In The Bank 2021, evento de la WWE celebrado el 18 de julio en el Toyota Center de Houston (Texas, Estados Unidos) y que contó con público en directo.

Cena, una de las superestrellas más icónicas de la WWE, hizo su entrada en el escenario de Money In The Bank cuando Roman Reigns había vencido a Edge para retener el Campeonato Universal, haciendo enloquecer al público. "Los he echado de menos", afirmó el intérprete, que subió al ring y se dirigió a sus fanáticos

"Como siempre, quiero agradecer a todas las superestrellas de la WWE por poner sus vidas y sus cuerpos en juego para entretenerlos a todos", dijo Cena.

Esta aparición supuso el regreso tras un año de Cena, que se ha centrado en su carrera como actor. Recientemente ha estrenado 'Rápidos y Furiosos 9' y próximamente volverá a la gran pantalla con El escuadrón suicida, que se estrena el 6 de agosto.

Cena debutó en la WWE en el año 2002 y a lo largo de su trayectoria ha conseguido todos los campeonatos. En total, ha ganado 25 campeonatos y es la segunda superestrella de la WWE en tener 16 reinados mundiales oficiales.

Money In The Bank no será el único evento de la WWE en el que ha aparecido Cena. Dentro de poco volverá a aparecer en el ring en el SummerSlam 2021.