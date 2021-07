No se guardó nada: Méndez habló de Matías Mier, Teo, Leo Castro y Morelo

Con la bolsa de jugadores aún en movimiento, son varios los nombres que han sonado para reforzar el equipo de Harold Rivera. Sin embargo, varios de ellos no son más que rumores, según afirmó el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez.

Si bien hay varios nombres de buena trayectoria y con proyección de figuras, como Alexander Mejía, Neyder Moreno e Iván Villalba, otros jugadores que han sonado recientemente para llegar a Santa Fe no son más que rumores.

El presidente Eduardo Méndez fue claro y no se guardó nada sobre varios jugadores que han estado en el sonajero de llegar a Santa Fe.

Teófilo Gutiérrez

"Lo de Teófilo es una expectativa que alguien creó, pero no hemos hablado ni con empresarios ni con él, creemos que él debe estar buscando equipo, pero a Santa Fe nadie nos lo ha acercado. Si se acercara, primero que todo miraremos las cifras, porque nosotros somos cuidadosos en el gasto".

Leo Castro

"Nos lo ofrecieron, pero el técnico no vio necesaria la llegada de él, no encaja en lo que él quiere por eso no tuvimos en cuenta el ofrecimiento".

Wilson Morelo

"Para nosotros no es posible traer a Morelo, es un jugador de un costo alto, él fue campeón en esta temporada que pasó, su cotización está sobrevalorada para nosotros, no podemos adquirirlo, por eso hemos hecho diligencias por diferentes lados para buscar el jugador que nos pueda acompañar".

Matías Mier

"Alcanzamos algunas conversaciones con Matías Mier, pero ya estaba comprometido con Central Córdoba de Argentina, si no estoy mal el día de hoy (martes) viajó".

Ronaldo Dinolis

"Hemos hablado con su equipo, el técnico Harold Rivera nos manifestó que no habría disgusto si él llegara. Es una posibilidad".

Además, Méndez se refirió a varios jugadores que actualmente pertenecen a Santa Fe y otros que su salida es confirmada.

Daniel Giraldo

"Daniel Giraldo estuvo con nosotros, nos acompañó, se terminó el contrato, tratamos de negociar con él para renovarlo, no llegamos a un acuerdo económico y quedó libre para buscar equipo".

Andrés Pérez

"Tuve algunas conversaciones con él. El técnico me ha manifestado que no ve la necesidad de tenerlo, más con la llegada de Mejía, entonces estamos dialogando a ver si hay oportunidad de poder terminar el contrato, él lo está pensando".

Kelvin Osorio

"Kelvin Osorio es jugador de Santa Fe, tiene contrato por dos años más, recibimos una oferta de un equipo brasileño que no cubrió nuestras expectativas, sin embargo el jugador nos ha manifestado que miremos y analicemos esa posibilidad, pero también es cierto que mientras que no se logre tener alguien que lo reemplace es imposible dejarlo ir. Santa Fe está tranquilo y contento con Kelvin, pensamos que si se va a potenciar Santa Fe es el club más ideal para eso".