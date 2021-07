Juan Carlos Osorio: "No estoy de acuerdo con las preguntas que me hicieron"

América de Cali cayó 0 - 1 ante el Athletico Paranaense por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Un solitario gol de Nikao de penal le dio el triunfo a los brasileños en el Hernán Ramírez Villegas de Pereira.

Juan Carlos Osorio en el debut no pudo contar con sus refuerzos. América no estaba habilitado para inscribirlos por no tener un paz y salvo con respecto a un pago que le debía a Matías Pisano. El club peleará para poder inscribirlos con miras al partido de vuelta, pero es muy difícil.

Al ser consultado en qué afectó esa situación al planteamiento, Osorio respondió: "En mucho. Yo creo que de todas las anteriores preguntas esa es la más valiosa de todas. Esto es fútbol profesional y por situaciones que conocemos tuvimos que jugar sin muchos de nuestros jugadores que esperamos que sean más influyentes o tan influyentes como los de hoy. Y que no tengamos que depender al final de una restricción para alinear un once, sino que sea una estricta decisión táctica. Por eso con las preguntas anteriores no estoy de acuerdo".

El técnico se refería a las preguntas donde le cuestionaron su planteamiento, los cambios y demás. Osorio resaltó el juego defensivo del equipo y que debe mejorar en lo ofensivo. Además, aseguró que "el rival nunca fue superior a nosotros". También elogió el trabajo de Kevin Andrade por ser polifacético y que "puede llegar a ser jugador de selección".