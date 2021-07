Covax recibirá 110 millones de dosis de vacunas producidas en China

La Alianza para la Vacuna (GAVI), que es la que está a cargo del programa COVAX para distribuir vacunas contra el COVID-19 a bajo costo en el mundo anunció un acuerdo con las farmacéuticas chinas que ya recibieron la aprobación de la Organización Mundial de la Salud.

Se trata de Sinovac y Sinopharm, que entregarán de forma inmediata 110 millones de dosis de su fármaco justo cuando Covax está viviendo una escasez en medio de nuevas oleadas de la pandemia en el planeta.

Le puede interesar:

Además de esas dosis iniciales, el acuerdo con las compañías de China incluye la opción de compra de más dosis adicionales en los próximo meses para que sean entregadas a los países que más las necesitan.

Esto se da justo después de que la revista The New England Journal of Medicine publicó un estudio sobre la vacuna de Sinovac en Chile en el que dice que tiene eficacia del 65% para prevenir infecciones por coronavirus y de entre 87 y 92% para evitar hospitalizaciones, ingreso a cuidados intensivos y muertes.