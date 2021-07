Vacuna de Sinovac salva vidas y es efectiva: investigadores chilenos

Es un artículo publicado por la revista especializada The New England Journal of Medicine que mostró los resultados de la fase IV de los estudios de la vacuna Sinovac en Chile, en donde ese fármaco constituye la parte más grande de la campaña de vacunación.

Según el documento la efectividad de esa vacuna de China es del 65,9% para la prevención del COVID-19, lo que supera el 50% exigido por la Organización Mundial de la Salud.

Pero más allá de prevenir la infección, los resultado son óptimos en otros aspectos. Según los investigadores chilenos tiene efectividad del 87,5% para evitar hospitalizaciones, del 90,3% para prevenir el ingreso a la UCI y del 86,3% para evitar muerte por coronavirus.

El estudio se hizo entre el 1 de febrero y el 1 de mayo con cerca de 4 millones de adultos que ya habían cumplido 14 días de haber recibido la segunda dosis de la vacuna. También con cerca de 500.000 ciudadanos que tenían la primera dosis.

En el estudio agregan que los resultados coinciden con los presentados en la fase 2 y que en general los científicos destacan el potencial del fármaco para salvar vidas y descongestionar un poco el sistema de salud.