¿Llegará al UCM? Foto de Hugh Jackman genera expectativa en redes sociales

Uno de los actores más queridos del Universo Marvel es Hugh Jackman, que por más de una década interpretó al famoso Logan / Wolverine en las cintas de X-Men. Sin embargo, a pesar de no estar conectadas con el universo actual que desarrollan junto a Disney, dejó un legado muy importante, ya que hasta el día de hoy no se ha encontrado a otro actor que pueda interpretarlo con la misma intensidad.

Ahora bien, en redes sociales se volvió viral una fotografía que compartió Jackman con las clásicas garras de Wolverine -un fanart de BossLogic- y otra junto al CEO de Marvel Studios, Kevin Feige.

Los comentarios no se hicieron esperar y las teorías acerca de su origen empezaron a surgir. Unos creen que podría tener algún tipo de participación en Doctor Strange: In the Multiverse of Madness o en algunos de los otros proyectos de la fase 4 que se encuentra en curso.

Otros son más realistas en afirmar que se trata de un homenaje al director Richard Donner, que falleció en días pasados, con el que tuvo la oportunidad de trabajar en la película X-Men orígenes: Wolverine.

De momento no hay confirmación sobre el futuro del personaje en el UCM, pero no sería descabellado pensar en su regreso en el futuro cercano, ya se habla también de otros equipos de superhéroes como 'Los 4 fantásticos'.