Loki: los secretos que dejó el primer capítulo de la serie

ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS

Una de las producciones más esperadas del 2021 era 'Loki', la serie del famoso personaje del Universo Marvel y medio hermano de Thor, interpretado por Tom Hiddleston, famoso por sus papeles en En 'Kong: la isla calavera', 'Caballo de Guerra' y 'La Cumbre escarlata'.

Ahora bien, lo primero que debemos tener en cuenta es que tendrá un episodio de estreno todos los miércoles a través de la plataforma DIsney+.

A TENER EN CUENTA....

Para los que se preguntan si es el mismo 'Loki' que vimos morir a manos de Thanos, la respuesta es NO. Si recuerdan Avengers: Endgame, los héroes viajan al 2012 para robar el Teseracto y en ese punto de la historia se encuentra con otro 'Loki'.

Este escapa de 'Los Vengadores' con dicho artículo y termina en el desierto de Gobi, cuando es interceptado por la TVA (Autoridad de Variación del Tiempo).

LOS GUARDIANES DEL TIEMPO

Es importante saber que hubo una guerra en varias líneas del tiempo, y de esta emergieron 'Los guardianes del Tiempo', que se encargaron de organizar los distintos universos en una sola linea. De estar forma, la TVA (Autoridad de Variación del Tiempo) es la entidad encargada de arreglar todas las anomalías en este particular.

Así pues, 'Loki', se convirtió en una variante, al salirse del curso natural de la historia.



AGENTE MOBIUS



El agente Mobius, interpretado por Owen Wilson, es otro de los personajes que llaman particularmente la atención, siendo clave para contar el propósito del personaje de la serie, y es que necesitan su ayuda para detener una variante asesina que anda por el tiempo matando a los agentes de la Autoridad de Variación del Tiempo), y que según ellos se trata del mismo 'Loki'.

FASE 4 UCM



De acuerdo con Kevin Feige, productor ejecutivo del UCM, todo lo que ocurra en esta serie, tendrá repercusión en la secuela de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'.