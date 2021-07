Tadej Pogacar: "Le he tomado cariño al maillot amarillo"

El esloveno Tadej Pogacar confesó que sintió amenazado el liderato del Tour de Francia por el australiano Ben O'Connor, que llegó a tener casi 9 minutos en una fuga, lo que le llevó a efectuar un ataque en el tramo final del ascenso a Tignes para conservarlo.

"No hubiera sido un gran problema perder el liderato, pero le estoy tomando cariño y quiero mantenerlo el mayor tiempo posible. He atacado al final, lo que me ha permitido mantener el liderato y agrandar la ventaja con mis rivales", dijo el ciclista del UAE, que vistió el amarillo por segunda vez en su carrera, tras haberlo hecho el año pasado en los Campos Elíesos.

Ese ataque le hizo ganar otros 32 segundos con el resto de los candidatos al podio de París y demostrar que es el más fuerte de la carrera.

El esloveno aseguró que tras el ataque del ecuatoriano Richard Carapaz se esperaba otros, por lo que decidió ser él quien se mostrara ofensivo: "De lo contrario habría gastado más fuerzas".

Pogacar consideró que el principal peligro venía del Ineos y su líder: "Debía sentirse bien y ha puesto a trabajar al equipo. Respeto su estrategia, pero yo tenía fuerzas para atacar y evitar así exponerme a otros contraataques".

El líder no quiso designar a su principal oponente e incluyó entre ellos al australiano Ben O'Connor, ganador de la etapa y que se colocó segundo de la general.

"Ha corrido muy bien hoy, ha gastado mucha energía, no sé cuales serán las consecuencias. Es un buen corredor de la general, fuerte y joven. Es un rival en la general", señaló.

Ante las críticas de que su equipo no está muy fuerte, Pogacar aseguró: "En lo que va de Tour somos uno de los equipos más fuertes, quizá el que más".

También respondió a las sospechas que sus grandes gestas están levantando sobre su limpieza.

"No sé qué decir. Mi condición física es muy buena. Hoy un poco peor que ayer, pero ayer fue uno de los mejores días de mi carrera. También me he encontrado bien hoy, pero era más una etapa para sobrevivir. Estoy en buenas condiciones", dijo.