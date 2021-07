Piden en reforma tributaria se ordene a los más ricos devolver exenciones

El precandidato presidencial y exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, propuso éste domingo que en la reforma tributaria que se tramitará en el Congreso en las sesiones ordinarias que arrancan el 20 de julio, se ordene que los más ricos devuelvan las exenciones.



Pérez Gutiérrez, quien hace parte de la coalición de exgobernadores y exalcaldes que esperan liderar una candidatura presidencial para el 2022, sostuvo que “hemos propuesto que el Gobierno Nacional derogue las exenciones tributarias que le entregaron a los grandes capitales del país”.



“La Contraloría General de la República en su informe señala en su informe, con datos de la DIAN que son alrededor de 8.7 billones de pesos a los grandes capitales, cosa que no la necesitan. La banca tiene más de 2 billones en ese sentido, los dueños de la energía 800 mil millones de pesos, al sector constructor un billón de pesos, eso no puede ser, tenemos que exigirle al gobierno que saque a Colombia de esta pandemia económica grabando a los más ricos y no a los colombianos de a pie”.



En cuanto a la alianza con los exgobernadores y algunos exalcaldes de capitales, Pérez señaló que “lo primero es que cada una de estas reuniones son para presentar proyectos, propuestas, retos y mil cosas más. Son entre 15 y 12 exgobernadores y estamos incluyendo a algunos exalcaldes. Esta semana que entra nos estaremos reuniendo con todas las federaciones de juntas de acción comunal de todo el país y cada uno de sus dirigentes y que las propuestas que tengan las presenten y que las tengamos en cuenta”.



Una cita más que espera tener esta coalición es con indígenas de todo el país y sus dirigentes, “vamos a construir proyectos regionales y desde las regiones, tenemos que enflaquecer el gobierno nacional y fortalecer cada uno de los territorios. El gobierno central es muy gastón, derrochón, se gasta demasiados recursos en funcionamiento, esto lo tenemos que invertir es en las regiones”.