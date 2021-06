Aplausos a Lionel Messi por cantar el himno de Argentina

Lionel Messi le regaló este lunes a los hinchas de la 'albiceleste' y a los de la Copa América una noche brillando en la goleada de Argentina 4-1 sobre Bolivia, en el cierre de la fase de grupos, un golpe de autoridad que también dejó una imagen que fue aplaudida y tendencia en redes sociales.

Como es poco usual, por no decir que nunca se había visto, Lionel Messi se dejó grabar mientras entonaba el himno de Argentina, algo por lo que el astro ha sido duramente criticado por años.

"Me da bronca la gente que te mata sin pensar en nada. No voy a cantar el himno a propósito. A mí no me hace falta cantarlo para sentirlo", dijo en su momento Lionel Messi a TyC Sports cuando le preguntaron el por qué no se le veía en los actos protocolarios.

No obstante, en la goleada de Argentina a Bolivia, donde Messi mostró una vez más su calidad e importancia dentro de su Selección, se le vio cantando, a todo pulmón, el himno de su país, algo que por supuesto no pasaron desapercibido los hinchas y llenaron rápidamente de elogios a 'La Pulga'.