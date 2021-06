La respuesta de Loaiza a quien le dijo que "mostrar el pecho no es talento"

En una serie de fotos en su Instagram, la modelo Elizabeth Loaiza se despachó contra los que la critican por subir imágenes ligera de ropa y mostrando el pecho.

"Por ahí me llegó un mensaje: 'Mostrar las tetas no es un talento' y yo le respondo delante de todos ustedes, puede que mostrarlas no sea un talento pero, el cirujano que me operó sí que tiene talento ¿si o que? Jajajaja", escribió la modelo caleña.

Además, agregó: "Las tetas o cualquier cirugía, NO a todo el mundo le quedan bien hechas. Vamos todos a decirle lo ignorante que es a @dkddld, quien fue el que hizo el comentario".

Finalmente, le dijo a sus fans: "Hoy le saco el dedo a esos comentarios mal intencionados, que no ayudan a nada en la vida de los otros. Eso deja ver la basura que tienen en sus corazones. Qué pecaito, le envío paz y ojalá algún día tenga vida propia para que deje de estar criticando la de los demás".