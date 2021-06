Melina Ramírez descrestó a sus seguidores con foto "sugestiva"

La presentadora y modelo colombiana Melina Ramírez publicó en sus redes sociales una fotos que muchos tildarían de "sugestiva".

Ramírez posteó en su cuenta de Instagram una fotografía a blanco y negro con lencería blanca.

Junto a la instantánea, Melina Ramírez escribió un mensaje dirigida a la todas las madres: "Nota mental para nosotras: No dejamos de ser mujeres por el hecho de ser mamás, ¿de acuerdo?", escribió la presentadora.

La publicación., que tiene más de 80.000 likes en Instagram, fuera de los comentarios halagadores, apoyaron el mensaje de la modelo.

Estas son algunos de los comentarios: "Total, mucha gente me ha dicho que prácticamente yo no puedo rehacer mi vida sin un hombre, por el hecho de ser separada y ser mamá. Que difícil juzga la sociedad a la mujer", "si no estamos bien nosotras (mentalmente) no podremos brindarles nada bueno a nuestros hijos", y "Tienes toda la razón guapa. A veces necesitamos darnos amor propio, si otros no lo dan, nosotras tenemos y debemos hacerlo por los peques", entre otros escritos.