Padre denunció "adoctrinamiento de profesor" en Cali por Paro Nacional /

En un tuit con un video, que afirman que es de una clase de un colegio de Cali, un padre de familia le reprochó a un docente por hacer "adoctrinamiento" de los menores sobre el Paro Nacional.

Según medios locales, la discusión se dio en la clase de artes del grado séptimo del Colegio La Merced en Cali.

El video arrancó con un discurso del profesor sobre "no quedarse en la inmediatez" y las exigencias de los habitantes por el cobro de peajes:

“Invito a mis estimados estudiantes a que, junto con sus familias, no se queden en la inmediatez de las situaciones sino que hagamos el esfuerzo de proyectarnos, tanto en la historia como hacia futuro y podamos analizar, podamos reflexionar”, dijo el docente.

Y añadió: "'Que esto es un abuso’, ‘que no hay tarifas preferenciales para la gente del sector’, hasta que la gente se cansó. Nada justifica la violencia, nada, pero hay factores sociales que explican por qué la gente se vuelve violenta”.

Hasta que el profesor fue interrumpido por el padre de familia quién le dijo al docente:

“Profe, no me parece que esto sea un encuentro de estudiantes. La verdad no me parece que llevan 45 días -casi 50 días- sin clases para que usted venga a ocupar una clase de adoctrinamiento", señalo el padre.

El docente le respondió que, si quería, podían programar una reunión entre los dos para discutir este tema y que "no estaba adoctrinando a nadie", "simplemente estaba llamando a la reflexión de sus alumnos".