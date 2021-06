Fabra listo para pelearle el puesto a Tesillo: "fueron días muy intensos"

Frank Fabra fue el último jugador en unirse a la Selección Colombia en Brasil, luego de la lesión de Yairo Moreno en el primer compromiso ante Ecuador. Las opiniones estaban divididas en cuanto a lo no convocatoria del lateral de Boca Juniors desde el comienzo, porque William Tesillo y Moreno se han destacado más en otras posiciones.

"Los primeros días fueron importantes con el preparador físico porque hicimos grandes trabajos. Ponerme a punto fue fundamental así que fueron 3 - 4 días muy intensos y que ahora la verdad me siento muy bien para que el profe pueda contar conmigo", dijo Fabra en rueda de prensa este viernes al mediodía.

Colombia tendrá fecha libre y está a la espera de lo que pase entre domingo y lunes para que se defina su rival. "Yo estoy a la espera de lo que el profe requiera, me toque jugar o no me toque jugar estaré haciendo mucha fuerza por mis compañeros y por la selección", agregó el defensor.

A Fabra también se le consultó sobre su llegada a última hora: "Quizás el profe elaboró una lista pensando en cada partido que iba a tener y son decisiones que hay que respetar. Hay muy buenos laterales izquierdos en el fútbol colombiano. Algunos partidos te piden otras cosas. Por ejemplo, en un partido contra Brasil te pedía un jugador como 'Tesi' (Tesillo) que le fue muy bien".

Una de las grandes críticas que recibe el antioqueño es en el aspecto defensivo y respondió: "Cuanto me va bien me dicen que ya he mejorado, que he cambido, que he solidifcado mi marca. Cuando pasan 3 - 4 partidos te hacen un gol y uno de de esos es culpa tuya te dicen que debes mejorar eso, que solamente atacas, entonces no me dejo guiar de eso".