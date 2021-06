Rafael Santos Borré: "El objetivo es salir campeones de la Copa América"

Rafael Santos Borré, de destacada actuación en la Selección Colombia en el anterior juego frente a Brasil, aseguró en rueda de prensa este viernes que el objetivo de él y sus compañeros del plantel es consagrarse campeones de la Copa América, mientras que reconoció que cualquier rival que puedan enfrentar en cuartos de final será complicado.

"Si me preguntas a mí y a mis compañeros, nosotros queremos salir campeones, el objetivo es salir campeones. Venimos acá con el sueño y la mentalidad de salir campeones", comentó Borré sobre el objetivo para lo que viene del torneo.

Respecto a lo sucedido con el árbitro argentino Néstor Pitana, el barranquillero explicó: "Nosotros no le dimos mucha trascendencia al tema arbitral, en su momento lo discutimos, pero estamos unidos como grupo y dimos vuelta a la página".

"En el momento fue un golpe muy fuerte, te da mucha rabia que pase lo que pasó por una acción de juego, pero tratamos de dejarlo en el camerino. El profe nos dijo que fuéramos inteligente y que nos habíamos ganado un respeto", añadió al respecto.

Reflexionando sobre el juego, comentó: "Uno siempre trata de corregir, de mejorar, nos quedamos con lo que había que corregir del partido de Brasil. A veces con pequeños detalles se puede perder todo un trabajo".

Y de dicho compromiso concluyó: "el partido con Brasil nos deja la satisfacción que como equipo fuimos un equipo fuerte y sólido. Que cuando estamos unidos podemos competir con quién sea".

Entretanto, pensando en los cuartos de final, el delantero de River Plate señaló que cualquiera que sea el rival será un equipo complejo. "Cualquier rival que nos toque enfrentar del otro grupo será bastante complicado".

Y aunque destacó su labor de sacrificio, reconoció sobre su vocación de ataque. "Siento que todavía no he podido mostrar esa faceta que más me gusta, que es ese juego ofensivo que puedo aportarle al equipo".