Mineducación: Se descontará el sueldo a docentes que no asistan a clases

Lo nuevo que establece el Ministerio de Educación en estos lineamientos es que, teniendo en cuenta que todas los colegios públicos y privados deben prestar el servicio educativo presencial, tras el periodo de receso estudiantil de mitad de año. Todos los docentes, directivos y administrativos, independientemente de que tengan alguna comorbilidad o por situaciones de edad, también deben volver a las aulas, cumpliendo estrictamente los protocolos de bioseguridad.

Además afirma el documento que el personal que no asista presencialmente a las aulas de clases, sin justificación, se expone a no recibir el salario por esos días no laborados y podría incurrir en faltas disciplinarias por no cumplir con las finalidades de su cargo. Para eso las Secretarías de Educación estarán verificando esa asistencia y así proceder al pago de los salarios sólo a los educadores que hayan prestado de manera efectiva.

También se mantiene el rango de distanciamiento físico de un metro y se le pide a las Secretarías identificar las sedes educativas que no cumplan con los protocolos, en estos casos se debe adelantar un plan de acción y lograr que se tengan las condiciones para volver a la presencialidad en el menor tiempo posible.